У селі Тарасівка на Сумщині освячено новозбудований храм УПЦ

Сьогодні, 29 квітня, архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій звершив освячення Димитрівського храму с. Тарасівка Великописарівського церковного округу на Сумщині. Після освячення Сумський Архіпастир очолив в новозбудованому храмі першу Божественну літургію, повідомляє прес-служба єпархії. Головний благодійник новозбудованого храму, уродженець села Тарасівка Григорій Петрович Дашутін нагороджений Відзнакою Сумської єпархії, яку йому вручив архієпископ Євлогій. Безпосередні будівельники, активні парафіяни удостоєні Благословенних архієрейських грамот. Після закінчення богослужіння проголошені уставні многоліття. Церковна громада приготувала для учасників урочистостей святкове частування.

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