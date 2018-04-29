Албанський Предстоятель назвав Єдність Православної Церкви ключовим питанням ХХІ століття

Архієпископ Тирани і всієї Албанії Анастасій назвав Єдність Православної Церкви ключовим питанням ХХІ століття.

Про це Предстоятель Албанської Православної Церкви сказав сьогодні, 29 квітня, після закінчення спільної літургії з Патріархом Кирилом у кафедральному соборі Воскресіння Христового в Тирані, повідомляє ВЗЦЗ РПЦ.

«Ключовою нашою фразою з 1960-х років, яка з того часу не перестає звучати, стала наступна фраза: «Православна Церква - це не Конфедерація Помісних Церков, а Єдина, Свята, Соборна і Апостольська Церква», - сказав архієпископ.

Також архієрей назвав єдність Православної Церкви болем сучасності.

«Одночасно з першим нашим болем – всеправославною єдністю, виробилося і напружене відчуття обов'язку свідчити про Православ'я у нових межах, особливо на Африканському континенті, а також повторного благовістя в тих країнах, які зазнали суворих антирелігійних гонінь», - зазначив Предстоятель Албанської Церкви.

Серед головних і «життєво важливих» питань Церкви у XXI столітті архієрей на перше місце поставив поглиблення єдності Помісних Православних Церков.

«При цьому завжди слід підкреслювати її таємничий і сотеріологічний характер, необхідність дійсного вдосконалення для її членів з упором на Святе Письмо і традицію отців, на посилення самосвідомості того, що Церква є «Тіло Христове», «повнотою того, що Наповнює все у всьому», - зазначив він.

Не менш важливими питаннями для світового Православ'я архієрей назвав «потужне православне свідчення сучасному світу впевненості, що Єдина, Свята, Соборна і Апостольська Церква, до якої ми належимо, живе не лише для себе, але що вона сама, і те, що їй дано, призначаються для всього людства», а також «внесок у мирне співіснування і гармонійне співробітництво між місцевими релігійними громадами».

Архієпископ Анастасій підкреслив, що «при цьому необхідно докладати зусиль для примирення суперечностей між різними християнськими громадами з метою досягнення мирного співіснування з людьми різних релігійних переконань».

Саме єдність Церкви, за словами архієрея, здатна стати "фактором миру" у вирішенні багатьох конфліктних ситуацій у всьому світі.

«У такий час, коли підозрілість, поляризація і військові конфлікти обурюють світ, Церква повинна бути фактором миру і гармонійного співробітництва. Протиотрутою від егоцентризму служать не загальні заклики до моральності, не юридичні формулювання і репресивні механізми. Навпаки, необхідно зміцнювати любов, дієву і багатовимірну, що не обмежена якимись межами, упередженнями та дискримінацією», - підсумував архієпископ Анастасій.