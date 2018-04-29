Керуючий справами УПЦ прокоментував події навколо «церковних ініціатив» влади

«Будьте спокійні, ми завжди залишатимемося Церквою!». Про це у своєму архіпастирському слові, виголошеному 29 квітня в Академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, сказав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

Владика дав відповіді на актуальні питання щодо останніх подій навколо Церкви та церковних ініціатив влади, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«У наші дні мільйони віруючих, вірних чад Української Православної Церкви, мимоволі задають собі питання “Чому в наші дні, у XXI ст., у нашій державі, яка декларує демократичний розвиток, допускається відверте знищення Конституційного принципу — невтручання держави у церковні справи? При чому відносно Православної Церкви, яка є державотворчою, яка народила і виплекала українську душу, українську культуру, Церкви, яка завжди переживала, розділяла, розділяє і буде розділяти не тільки радість, а й біди свого народу? Чому справи українського Православ’я вирішують депутати, які здебільшого не тільки не православні, а навіть і не християни? Чому з вуст Глави нашої Держави, який також вважає себе членом канонічної Церкви, звучать неправдиві звинувачення відносно того, що наша Церква не відспівує воїнів? Ми зажди говоримо “а де докази?”. Жодного доказу немає, тому що немає предмету обговорення, немає жодного випадку, аби хтось із наших священиків не відспівав воїна, який загинув на полі бою (не самовбивць, не тих, хто загинули через самостріли, а воїнів, які загинули, виконуючи накази своїх командирів). Чому це все підсумовується і розглядається на Синоді Константинопольської Церкви, через яку Господь послав в нашу Вітчизну світло Божественної Істини? Церква, яка, як мати (як вони себе називають), яка народила нашу Церкву, мала б відчувати біль і страждання дочки. А не навпаки - узаконювати гріх розколу, і таким чином ще більше розривати Тіло українського православного суспільства?».

Владика закликав на усі ці питання відповісти з «внутрішнім спокоєм і молитвою».

«Покаянною молитвою за себе, за свою Церкву, за свою Вітчизну, за свою владу, пам’ятаючи, що Бог створив Свою Церкву і Бог турбується про Неї. Ми маємо пам’ятати, що ми спасемося тільки тоді, коли будемо являтися дійсними членами Церкви Христової, — наголосив митрополит Антоній. — Всі ті, хто називав себе будівничими Церкви, давно загинули в історії людській. Ми маємо боятися тільки одного — відпасти від Церкви, від тієї Церкви, Яка є Стовпом і Утвердженням Істини. Церкви, Яка ґрунтується на православній вірі і канонічному устрої».

Відповідаючи на критику у бік Української Православної Церкви щодо того, що Її рейтинги серед населення падають, керуючий справами УПЦ, зазначив: «Церква, якщо Вона є Церквою Христовою, обов’язково має пройти шлях Христа перед Голгофою. Тоді “рейтинг” Христа був настільки низьким, що від Нього відмовилися Його учні, знайшовся Іуда, який одночасно і зрадив, і продав Христа».

Проте, на переконання архіпастиря, достовірність “рейтингів”, про які говорять недоброзичливці канонічної Церкви в Україні, ставлять під сумнів самі українці.

«Зайдіть в наші переповнені храми та побачите де є Істина. Душа людська по природі християнка, і вона відчуває де є правда, істина і благодать».

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, коментуючи погрози щодо захоплення Святинь Української Православної Церкви, які лунають все частіше, нагадав слова святого пророка Давида “Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю».

«Так, наші православні предки будували ці прекрасні шедеври для Бога. Але ми маємо пам’ятати, що Бог не в стінах», - сказав митрополит і пригадав свою розмову, яка відбулася з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм у момент обрання його Місцеблюстителем.

«Чотири роки тому, коли була перша спроба захоплення нашої Лаври, ми пам’ятаємо, яка була напружена ситуація… Я тоді Блаженнішому сказав: “Владико, схоже, що Лавру заберуть”. А Владика тоді спокійно, з глибокою вірою в Промисел Божий мені відповів: “Владико, будемо все робити, щоб цього не сталося, але якщо Господь попустить, то ми з тобою будемо молитися за огорожею Лаври. Там також Бог є”».

«У ці пасхальні дні, дорогі брати і сестри, наші молитви ще і за тих, хто знаходиться за огорожею церковною. За те, щоб вони врозумилися і зрозуміли, що є тільки одна дорога для єдності Українського Православ’я - покаяння. Покаяння - це не приниження, воно відкриває людині дорогу в Царство Небесне. І тому не потрібно вигадувати якісь схеми, які робляться не в Церкві, а в кабінетах, а робити все те, що залежить від нас, - по-християнські, по-церковному. І тоді Господь, попри всі наші розбіжності, вкаже нам ту дорогу, яка приведе нас до Єдиної Церкви, але до Церкви, яка буде сповідувати Православну віру і буде кріпко стояти на православних канонах.

Нехай пасхальна радість пронизує наші серця, укріпляє нас і головне - дає нам спокій, мудрість і мужність бути православними християнами, членами Святої Канонічної Православної Церкви», - побажав митрополит Антоній.