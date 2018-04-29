У храмі Гробу Господнього Митрополит Онуфрій молився про паству та мир в Україні

У неділю, 28 квітня, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у храмі Воскресіння Христового на Гробі Господньому у Єрусалимі.

Блаженніший Митрополит Онуфрій підніс на святому місці молитву про свою паству та мир в Україні. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Нагадаємо, що 26 квітня митрополит Онуфрій зустрівся з Предстоятелем Єрусалимської Православної Церкви Блаженнішим Патріархом Феофілом ІІІ. Того ж дня митрополит Онуфрій відвідав Храм Гробу Господнього та інші святині Єрусалима.