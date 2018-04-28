Предстоятелі Руської та Албанської Церков обговорили становище Православ'я у світі
23:35, 28 квітня 2018Православ`я
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Обговорювалися питання співпраці між Руською і Албанською Православними Церквами / foto.patriarchia.ru
У Тирані в будинку Архієпископії Албанської Православної Церкви відбулася зустріч Патріарха Кирила з Архієпископом Тиранським і всієї Албанії Анастасієм.
Обговорювалися питання співпраці між Руською і Албанською Православними Церквами, зокрема, в освітній і науково-богословській областях, а також широке коло питань, що стосуються становища Православ'я у світі, і теми міжправославної взаємодії, повідомляє Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.
Предстоятелі Руської та Албанської Церков обговорили становище Православ'я у світі / foto.patriarchia.ru
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