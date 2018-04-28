У хрестильному храмі мелітопольського монастиря святого Сави Освяченого з'явився новий іконостас.

У 2007 році в монастирі був побудований і освячений хрестильний храм на честь Введення у Храм Пресвятої Богородиці з купіллю для повного занурення охрещених. Через десять років було прийнято рішення про заміну старого іконостасу в цьому храмі, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Робота тривала майже півтора року. Для написання ікон були замовлені дошки з липи і дубові шпонки в місті Суми. Всі ікони на іконостасі були написані Віталієм Хомиченком, іконописцем монастиря. Йому допомагала Ксенія Блудова.

У квітні 2018 року в хрестильному храмі з'явився новий іконостас, а також ікона Паїсія Святогорця з частинкою мощей.

Мелітопольський чоловічий монастир Святого Савви Освяченого утворений рішенням Священного Синоду УПЦ від 24 грудня 1994 року. Незважаючи на порівняно молодий вік, він є першим монастирем, заснованим на території Запорізької і Мелітопольської єпархії УПЦ.