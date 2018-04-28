Розпочався візит Патріарха Кирила в Албанську Православну Церкву
17:55, 28 квітня 2018Православ`я
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З аеропорту Предстоятелі попрямували у Воскресенський собор Тирани / patriarchia.ru
Розпочався візит Патріарха Кирила в Албанську Православну Церкву.
Сьогодні, 28 квітня, Патріарх Кирил прибув до столиці Албанії Тирани, повідомляє patriarchia.ru.
В аеропорту імені Матері Терези Патріарха зустріли Блаженніший Архієпископ Тиранський і всієї Албанії Анастасій та члени Священного Синоду Албанської Православної Церкви, а також офіційні особи.
З аеропорту Предстоятелі Руської та Албанської Церков попрямували у Воскресенський собор Тирани.
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