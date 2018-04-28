Сьогодні помер старець-духівник Псково-Печерського монастиря архімандрит Адріан (Кірсанов).

Священнослужитель помер на 97 році життя, повідомляє прес-служба Псковської єпархії РПЦ.

Отець Адріан - відомий старець, до якого у Псково-Печерський монастир багато людей приїжджали за духовною порадою.

Архімандрит Адріан (Кірсанов) народився 17 березня 1922 року в Курській губернії. У миру працював у гарячому цеху на оборонному заводі. Ветеран Великої Вітчизняної війни. Постриг він прийняв після війни у Троїце-Сергієвій лаврі з благословення Патріарха Пимена. З 1953 року він вступив до числа братії Троїце-Сергієвої лаври, де прослужив до 1975 року.

У Псково-Печерському монастирі архімандрит Андріан з 1975 року. В обителі він пройшов шлях від простого священика до архімандрита.

Поховання старця відбудеться 30 квітня.