На кошти, зекономлені на купівлі квітів для Патріарха Кирила, придбали новий реанімобіль

Лікарні святителя Алексія в Москві купили новий реанімобіль на кошти, зібрані замість покупки квітів Патріарху Кирилу.

Із закликом до столичних храмів і монастирів не купувати йому квіти, а передати їх на благодійність, Патріарх звернувся у річницю своєї інтронізації – 1 лютого 2018 року, повідомляє "Фома".

Зрештою, завдяки зібраним коштам, вдалося придбати реанімобіль вартістю понад 2,5 млн. рублів для церковної лікарні святителя Алексія.

У п'ятницю 27 квітня машину, вже доставлену в медустанову, освятив глава Синодального відділу з благодійності, заст. голови опікунської ради лікарні єпископ Орєхово-Зуєвський Пантелеїмон.

- Машина оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє транспортувати пацієнтів, які знаходяться у дуже важкому стані. Це особливо важливо, бо нам часто доводиться перекладати важкохворих з інших лікарень, часто навіть з інших міст, для госпіталізації у відділення реанімації або паліативне відділення нашої лікарні, - розповів її головний лікар Олексій Заров.

Центральна клінічна лікарня святителя Алексія, митрополита Московського - багатопрофільний лікувальний заклад на 275 місць. Лікарня є найбільшим медичним закладом Руської Православної Церкви.