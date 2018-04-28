Вийшла в світ книга Патріарха Кирила про майбутнє людства
11:04, 28 квітня 2018Православ`я
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Звертаючись до читача, Патріарх Кирил пропонує подумати про майбутнє людства / rop.ru
У видавництві Московської Патріархії вийшла в світ книга Патріарха Кирила «Подумайте про майбутнє людства».
У своїй книзі Патріарх закликає кожного усвідомити відповідальність за весь людський рід і зупинити "сповзання в безодню закінчення історії", повідомляє "Седмиця".
Звертаючись до сучасного читача, Патріарх Кирил пропонує подумати про майбутнє людства, тому що сучасне суспільство, розмиваючи поняття гріха, розкріпачує страшну руйнівну енергію людського інстинкту, який в умовах громадянських свобод здатен знищити і саму людську цивілізацію.
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