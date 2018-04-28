На 9-й день після кончини митрополита Талліннського Корнилія в естонській столиці звершена панахида
10:15, 28 квітня 2018Православ`я
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Після закінчення літургії також було звершено літію на місці поховання митрополита / orthodox.ee
Вчора, на 9-й день після кончини митрополита Талліннського і всієї Естонії Корнилія, в Олександро-Невському кафедральному соборі Талліна була звершена панахида.
Після закінченні Літургії також було звершено літію на місці поховання митрополита Корнилія на Олександро-Невському цвинтарі, повідомляється на офіційному сайті Естонської Православної Церкви.
Божественну літургію та панахиду звершили тимчасово керуючий Естонською Православною церквою єпископ Нарвський і Причудський Лазар і вікарій Талліннської єпархії єпископ Маардуський Сергій у співслужінні духовенства Естонської Православної Церкви.
Нагадаємо, що владика Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя.
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