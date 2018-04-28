На 9-й день після кончини митрополита Талліннського Корнилія в естонській столиці звершена панахида

Вчора, на 9-й день після кончини митрополита Талліннського і всієї Естонії Корнилія, в Олександро-Невському кафедральному соборі Талліна була звершена панахида.

Після закінченні Літургії також було звершено літію на місці поховання митрополита Корнилія на Олександро-Невському цвинтарі, повідомляється на офіційному сайті Естонської Православної Церкви.

Божественну літургію та панахиду звершили тимчасово керуючий Естонською Православною церквою єпископ Нарвський і Причудський Лазар і вікарій Талліннської єпархії єпископ Маардуський Сергій у співслужінні духовенства Естонської Православної Церкви.

Нагадаємо, що владика Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя.