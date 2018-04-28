У Нью-Йорку відбулося засідання Синоду Руської Зарубіжної Церкви

У Нью-Йорку 26-27 квітня під головуванням митрополита Східно-Американського і Нью-Йоркського Іларіона відбулося засідання Архієрейського Синоду Руської Зарубіжної Церкви.

Члени Архієрейського Синоду вислухали доповіді архієпископа Берлінського і Німецького Марка про стан справ в обителях Духовної місії Руської Зарубіжної Церкви на Святій Землі і про зустрічі з Священноначалієм Московського Патріархату, повідомляється на сайті РПЦЗ.

Вислухавши рапорт диякона Михайла Павука про створення магістерської програми у Свято-Троїцькій духовній семінарії у Джорданвілі (Нью-Йорк), Архієрейський Синод висловив подяку Богу і закликав Його благословення на подальшу діяльність цього навчального закладу.

28 квітня Преосвященні члени Архієрейського Синоду помоляться біля місця поховання композитора С. В. Рахманінова з нагоди 75-річчя його смерті.

Осіннє засідання Архієрейського Синоду буде проведено в Лондоні.