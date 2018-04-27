В Олексіївському монастирі відбулася конференція, присвячена 40-річчю смерті митрополита Никодима (Ротова)

У четвер, 26 квітня, у Духовно-просвітницькому центрі Олексіївського жіночого монастиря м. Углича Ярославської області у пам'ять 40-річчя кончини митрополита Никодима (Ротова) пройшла науково-практична конференція «Митрополит Никодим. Жертовне служіння Церкві в радянський період».

У конференції взяли участь богослови, вчені, краєзнавці. У рамках заходу була представлена музейна експозиція, присвячена митрополитові Никодиму (Ротову) і його оточенню, повідомляє "Монастирський вісник".

Нагадаємо, митрополит Никодим (у миру – Борис Георгійович Ротов; 15 жовтня 1929 – 5 вересня 1978) – ієрарх Руської Православної Церкви, з 9 жовтня 1963 року – митрополит Ленінградський і Новгородський. З 1960 по 1972 рік – голова ВЗЦЗ. З вересня 1974 року був Патріаршим екзархом Західної Європи.