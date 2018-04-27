У Запорізькій єпархії УПЦ відкрилася служба консультування для мирян, які починають воцерковлення

Православна консультативна служба запрацювала у храмах Кам'янсько-Дніпровського благочиння Запорізької єпархії УПЦ.

Необхідність створення такої служби викликана існуванням у сучасній Церкві категорії людей, які є хрещеними, але не долученими до церковного життя, повідомляється на сайті єпархії.

Мета парафіяльного консультування полягає у наданні людям необхідної допомоги на початковому етапі воцерковлення.

«Цій більшості наших співвітчизників, які ототожнюють себе з людьми православними, необхідна своєчасна просвітницька допомога, яка орієнтує і підтримає їх у первісному воцерковленні», - вважає благочинний Кам'янсько-Дніпровського церковного округу протоієрей Олег Чиквашвілі.

Консультування проводить спеціально навчена людина, що на грудях носить бейджик із написом «Парафіяльна консультативна служба».

До її завдання входить роз'яснення новоначальному, як поводитися у храмі, де розташована яка ікона, відповіді на питання, що стосуються богослужіння, а також поради про те, як підготуватися до Таїнств.

Для зручності консультантів у благочинні видали навчально-методичний посібник «Практичне керівництво з парафіяльного консультування».