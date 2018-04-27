Митрополит Онуфрій зустрівся з Єрусалимським Патріархом Феофілом ІІІ

Під час паломницького візиту до Святої Землі, 26 квітня, Блаженніший Митрополит Онуфрій зустрівся з Предстоятелем Єрусалимської Православної Церкви Блаженнішим Патріархом Феофілом ІІІ.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, Предстоятеля Української Православної Церкви супроводжував єпископ Євсевій.

Під час зустрічі архіпастирі провели коротку бесіду.

Того ж дня Блаженніший Митрополит Онуфрій відвідав Храм Гробу Господнього та інші святині Єрусалима.