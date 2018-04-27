У соцмережах заявили про побиття радикалами голови Союзу православних братств Валентина Лукіяника

Невідомі в четвер, 26 квітня, побили главу українського Союзу православних братств, лікаря-кардіолога Валентина Лукіяника.

За інформацією, яку написав у своєму Фейсбук публіцист Дмитро Скворцов, це зробило одне з націоналістичних угруповань.

За його словами, на Лукіяника напали п'ять чоловік «з ломиками», при цьому ще двоє знаходилися в машині. Сусіди, які й відлякали нападників, розповіли, що за головою Союзу православних братств стежили кілька днів.

За словами публіциста, нападники зізналися поліції в тому, що Лукіяника їм «замовили». Потерпілий Лукіяник завдяки вчасній допомозі сусідів не отримав серйозних травм, повідомив Скворцов.

«Начебто, легко відбувся. Не дав зайти зі спини, відбивався держаком від хоругви, а тут і сусіди підскочили».