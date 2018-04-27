Патріарх Кирил відвідає Албанію

Перший в історії офіційний візит Патріарха Кирила в Албанію відбудеться на запрошення Блаженнішого Архієпископа Албанського Анастасія з 28 по 30 квітня.

Як повідомив прес-секретар Патріарха ієрей Олександр Волков, Предстоятелі разом з ієрархами та священнослужителями звершать Божественну літургію в головному храмі Албанської Церкви.

Також у програмі візиту заплановано відвідання Патріархом Кирилом монастиря святого Власія й академії Воскресіння Христового.

«Дві Церкви підтримують добрі взаємини упродовж багатьох десятиліть, чому сприяє і схожий досвід гонінь на віру в XX столітті. І в даний час Церкви дотримуються спільних позицій у відповідях на виклики сучасності. Відрадно бачити відродження релігійного життя в Албанії, яке безсумнівно приносить свої добрі плоди для всього албанського суспільства», - зазначив Олександр Волков.

Також очікується, що в ході візиту відбудуться зустрічі Патріарха Кирила з представниками державної влади країни.