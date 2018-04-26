Православні в усьому світі будуть молитися у 40-й день про жертви пожежі у Кемерово

З благословення патріарха Кирила, 3 травня, на 40-й день після пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка забрала життя 60 дітей і дорослих, у всіх храмах Руської Православної Церкви відбудуться заупокійні служби.

Раніше з благословення Предстоятеля Руської Церкви заупокійні богослужіння за загиблими також відбувалися на третій і на дев'ятий день після трагедії у Кемерово, повідомляє "Фома".

26 березня 2018 року патріарх Кирил висловив співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих при пожежі у Кемерово.

«Всіх нас відвідала велика біда, і немає слів, які б могли висловити нашу спільну біду. Щиро співчуваючи вам, дорогі брати і сестри, підношу молитви до Бога, щоб Він прихилив милість до вас і дарував сили мужньо пережити горе, яке спіткало», - йдеться у посланні Патріарха Кирила.

Нагадаємо, що 25 березня 2018 року в торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» у Кемерово сталася пожежа. За уточненими даними, у результаті трагедії загинули 60 осіб, серед яких більшість дітей. Постраждали в результаті пожежі 76 осіб, у тому числі 27 дітей.