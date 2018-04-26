Керуючий справами УПЦ назвав Чорнобильську трагедію перевіркою на людяність

Чорнобильська трагедія струснула суспільство і стала перевіркою його на людяність.

Про це сказав у своїй проповіді у річницю трагедії керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич), повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Чорнобильська трагедія струснула суспільство. Біль і біда зайшли практично у кожен будинок, люди перевірялися на людяність. Скільки справжніх героїв ціною свого життя рятували інших. Це і пожежні, і військові, і міліція, і лікарі, і прості робітники, які виконували свій обов'язок до кінця, не покидаючи робочих місць, гинучи від опромінень», - сказав митрополит.

Владика зазначив, що у 1986 році люди проявляли людське милосердя, допомагаючи жертвам трагедії. При цьому багато хто шукав втіхи у Церкві.

«Безліч сімей відгукнулися на чужу біду і прийняли до своїх домівок незнайомців, які залишилися без даху над головою. Люди стали молитися. Вони згадали про Бога і почали шукати в ньому втіхи у своїй біді. І Господь утішив кожного. Храми відродилися, молитва ожила, люди знайшли надію. Всякий час має свої особливості, свій дух і наслідки», - сказав керуючий справами УПЦ.

У річницю трагедії на ЧАЕС митрополит Антоній закликав не забувати про Бога, «щоб заслужене і рятівне протверезіння і напоумлення були нам у радість, а не в скорботу, несли процвітання, а не біль і руйнування».