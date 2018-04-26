У будинку, де жила сім'я царствених мучеників відкриють музей

У Тобольську створений музей родини Миколая II.

Він розташований у меморіальній будівлі Губернаторського будинку, в якому проживала в засланні імператорська сім'я з серпня 1917 року по квітень 1918 року, повідомляє "Православ'я і світ" з посиланням на сайт Тюменського музейно-просвітницького об'єднання.

Експозиція музею створювалася протягом багатьох років. У неї потрапили багато речей, що належать Романовим. Наприклад, сімейний фотоальбом з аматорськими фотографіями, виконаними царською сім'єю в Тобольську, шовкова шаль Олександри Федорівни та «Святе Євангеліє» зі штампом та автографом імператриці.

«Цей музей багато в чому унікальний, він дозволяє по-новому поглянути на, здавалося б, вже давно відомі факти, розкрити нові межі приватної і державної діяльності сім'ї імператора Миколая II та відданих їм людей. Показує нам приклади постійної турботи Государя і Государині про освіту та добробут держави, зразки глибокої відданості кращим традиціям справи милосердя та благодійності, особистого благочестя і християнської святості», – відзначають творці музею.

На церемонії відкриття музею будуть присутні нащадки царської сім'ї. Спеціально заради цієї події в Тобольськ приїхала вдова рідного племінника Миколая II, Тихона Куликовського-Романова, Ольга Куликовська-Романова. З Франції та Швейцарії на відкриття музею прибули нащадки вчителів цесаревича Олексія, які супроводжували царську сім'ю в тобольському засланні.