У Запорізький єпархії УПЦ за день зібрали понад 10 тис підписів під зверненням до Патріарха Варфоломія

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ Лука подякував вірянам Запорізької єпархії за підтримку звернення до Вселенського Патріарха.

Як повідомляє прес-служба єпархії, за один день на парафіях було зібрано понад десять з половиною тисяч підписів на підтримку звернення до Патріарха Варфоломія з проханням «не стати інструментом для вирішення чиїхось політичних інтриг і не допустити погіршення міжконфесійної ситуації в Україні».

Митрополит подякував усім, хто відгукнувся на заклик захистити Церкву в момент хвилювань, «зумовлених тим, що люди, необізнані в Її устрої, які не є Її чадами, знову вирішили потренуватися у навичках не тільки руйнування внутрішнього церковного проживання, але й створення соціальних вибухів і негараздів у нашому спільному домі – Україні».

Також Запорізький митрополит закликав вірян молитися про збереження канонічної Церкви в Україні та світі.

«На сьогодні ми особливо повинні доводити свою небайдужість до нашої Матері-Церкви і разом протистояти різним нападам на Неї. Вірю, що наші спільні молитви та дії збережуть як нашу духовну Матір - канонічну Українську Православну Церкву, так і нашу батьківщину - Україну, у мирі і вбережуть від згуб і негараздів», - звернувся до вірних митрополит Запоріжжя.