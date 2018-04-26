В УПЦ вшанували пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

Священнослужителі УПЦ на чолі з єпископом Віктором 26 квітня взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника «Воїнам Чорнобиля» та звершили панахиду за ліквідаторами та жертвами трагедії на ЧАЕС на території храмового комплексу архістратига Михаїла Дніпровського благочиння Києва.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У 32-гу річницю Чорнобильської катастрофи участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника «Воїнам Чорнобиля» з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія взяв єпископ Баришівський Віктор у супроводі благочинного Дніпровського благочиння Києва протоієрея Іоанна Свередюка та настоятеля храму на честь Архістратига Михаїла протоієрея Богдана Штима.

У церемонії також взяли участь перший віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, народні депутати, ліквідатори аварії на ЧАЕС, родичі загиблих героїв Чорнобиля.