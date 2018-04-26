Грузинська Православна Церква підтримує законопроект про кримінальну відповідальність за образу релігійних почуттів

13:31, 26 квітня 2018
Православ`я
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Грузинська Православна Церква підтримують ідею про кримінальне переслідування за «образу релігійних почуттів» / sib-catholic.ru

Про це заявив секретар Патріарха Грузії, протоієрей Мікаель Ботковелі, повідомляє "Грузія Online".

"Ми підтримаємо законопроект, яким образа релігійних почуттів буде каратися. Імовірно, ми зустрінемося з авторами ідеї, і поговоримо про деталі. У нас є загальне уявлення, що у багатьох країнах Європи запроваджено використання такого закону в практиці", - заявив отець Мікаель.

Відповідно до законодавчої ініціативи членів фракції "Патріотів Грузії" Емзара Квіциані, образа релігійного почуття стає дією, караною в кримінальному порядку. Парламентський комітет із захисту прав людини підтримав проект на рівні ідеї. Вирішено, що буде створена робоча група, в рамках якої проект буде перероблений.

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