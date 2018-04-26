Грузинська Православна Церква підтримує законопроект про кримінальну відповідальність за образу релігійних почуттів

Патріархія Грузії підтримає ухвалення законопроекту, яким образа релігійних почуттів матиме кримінальну відповідальність.

Про це заявив секретар Патріарха Грузії, протоієрей Мікаель Ботковелі, повідомляє "Грузія Online".

"Ми підтримаємо законопроект, яким образа релігійних почуттів буде каратися. Імовірно, ми зустрінемося з авторами ідеї, і поговоримо про деталі. У нас є загальне уявлення, що у багатьох країнах Європи запроваджено використання такого закону в практиці", - заявив отець Мікаель.

Відповідно до законодавчої ініціативи членів фракції "Патріотів Грузії" Емзара Квіциані, образа релігійного почуття стає дією, караною в кримінальному порядку. Парламентський комітет із захисту прав людини підтримав проект на рівні ідеї. Вирішено, що буде створена робоча група, в рамках якої проект буде перероблений.