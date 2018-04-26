Духовні причини Чорнобильської трагедії - митрополит Антоній (рос.)

Митрополит Антоний рассказал, что важно осознавать, чтобы катастрофа не повторилась.

Произошедшая более 30 лет тому назад масштабная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции стала переломным моментом в жизни богоборческого общества.

Люди в большинстве своем жили без Бога, в целом существовавшая тогда система сознательно и открыто боролась с Ним.

Позиция церкви: Как правильно отдыхать и путешествовать?

Надругательства над святынями, постоянные угрозы и насмешки в адрес священнослужителей и верующих были нормой жизни.

В храмах располагались клубы и склады, осваивание церквей сопровождалось иногда полным их разрушением и попиранием.

Господь милостив и долготерпелив, Он жаждет спасения каждого из нас, Он никого не наказывает. Наказываем себя мы сами, отдаляясь от Бога. Чем дальше мы от творца, тем болезненнее и трагичнее будет отрезвление.

Чернобыльская трагедия встряхнула общество. Боль и беда зашли практически в каждый дом, люди проверялись на человечность.

Сколько настоящих героев ценой своей жизни спасали других. Это и пожарные, и военные, и милиция, и доктора, и простые рабочие, которые выполняли свой долг до конца, не покидая рабочих мест, погибая от облучений.

Множество семей откликнулось на чужую беду и приняло в свои дома незнакомцев, оставшихся без крова.

Люди стали молиться. Они вспомнили о Боге и начали искать в нем утешения в своей беде.

И Господь утешил каждого. Храмы возродились, молитва ожила, люди обрели надежду. Всякое время имеет свои особенности, свой дух и последствия.

Давайте же будем жить так, чтобы с каждым днем мы приближались к Богу, а не отдалялись от Него, чтобы заслуженное и спасительное отрезвление и вразумление были нам в радость, а не в скорбь, несли процветание, а не боль и разрушение.

Митрополит Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви.

"Аргументы и факты".