На Херсонщині обікрали храм УПЦ

09:46, 26 квітня 2018
Православ`я
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На Херсонщині обікрали церкву / fakti.ks.ua

Як повідомляють "Херсонські факти", у ніч на 9 квітня невідомий зламав замок і проник в приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ в селищі Ювілейне Олешківського району. Злодій украв одну тисячу гривень.

Поліція розслідує справу за фактом крадіжки. Допомогти можуть відбитки пальців, які злодій залишив у церкві.

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