На Херсонщині обікрали храм УПЦ

На Херсонщині обікрали сільську церкву.

Як повідомляють "Херсонські факти", у ніч на 9 квітня невідомий зламав замок і проник в приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ в селищі Ювілейне Олешківського району. Злодій украв одну тисячу гривень.

Поліція розслідує справу за фактом крадіжки. Допомогти можуть відбитки пальців, які злодій залишив у церкві.