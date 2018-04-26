На Херсонщині обікрали храм УПЦ
09:46, 26 квітня 2018Православ`я
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На Херсонщині обікрали церкву / fakti.ks.ua
На Херсонщині обікрали сільську церкву.
Як повідомляють "Херсонські факти", у ніч на 9 квітня невідомий зламав замок і проник в приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ в селищі Ювілейне Олешківського району. Злодій украв одну тисячу гривень.
Поліція розслідує справу за фактом крадіжки. Допомогти можуть відбитки пальців, які злодій залишив у церкві.
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