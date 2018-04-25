У Лівані освятили дзвін, переданий у дар Маронітській Церкві

У храмі святого Нохри у селищі Дер'я (Ліван) 21 квітня відбулася церемонія освячення дзвону, переданого в дар Маронітській Церкві з благословення Патріарха Кирила.

Освячення звершив митрополит Мунір Хейралла, керуючий єпархією Батруна, повідомляє "Благовіст-інфо".

У слові після освяченням дзвону митрополит Мунір Хейралла висловив Патріарху Кирилу щиру вдячність за щедрий дар парафії святого Нохри у Дер'я.

Священик парафії святого Нохри Йосип Матта особливо подякував Патріарху Кирилу за дорогоцінний дар, що виявляє його батьківську любов до їхньої Церкви, підтримку і захист християн Сходу, які страждають. Від імені всієї парафії священик Йосип Матта побажав Патріарху доброго здоров'я і довголіття у служінні.

Представник Патріарха Кирила при Патріархові Великої Антіохії та всього Сходу ігумен Арсеній (Соколов) від імені Патріарха Кирила привітав усіх присутніх з урочистою подією і висловив надію, що цей жест зміцнить зв'язки між Руською Православною Церквою і Маронітською Церквою - найчисельнішою у Лівані християнською конфесією.