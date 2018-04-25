На виставці пам'яті новомучеників у Полтаві представили документи з архівів НКВС

Православну історико-дослідну виставку «За ім'я Моє», присвячену пам'яті новомучеників Полтавщини, відкрили 19 квітня у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. Миколи Ярошенка.

До експозиції увійшли фрагменти фотокопій і розшифровок особистих справ з архіву НКВС репресованих більшовицькою владою у 1920-30-ті роки священиків і парафіян Полтавської області, повідомляє "Фома в Україні".

Також на виставці представлені 21 картина знищених у роки СРСР, відреставрованих і нових храмів краю (художник - Володимир Кривий), книги про репресії Церкви та її служителів у ХХ столітті та предмети, які створили тюремно-табірний антураж.

На відкритті виставки були присутні митрополит Полтавський і Миргородський Филип, віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії єпископ Новосанжарський Веніамін, переможець конкурсу «Голос країни – 2017» протоієрей Олександр Клименко.

За словами екскурсовода, який прийняв перших відвідувачів, у 1920-30-ті роки на Полтавщині було репресовано понад півтисячі священнослужителів. Для новомучеників «муки і біль тіла були нічим перед усвідомленням вірності Господу нашому Іісусу Христу», зазначив він.

Організатори виставки - Полтавська єпархія УПЦ, управління культури Виконавчого комітету полтавської міськради, Полтавська місіонерська духовна семінарія, Полтавський університет економіки і торгівлі і художній музей.

Виставка триватиме до 30 квітня.