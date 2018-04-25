В УПЦ розпочався всеукраїнський хресний хід по шпиталям, де лікуються учасники АТО

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, Синодальний відділ із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України УПЦ розпочав всеукраїнський хресний хід з іконами та мощами святих цілителів військовими шпиталями та лікарнями, у яких перебувають на лікуванні учасники АТО.

У Хресній ході прийматимуть участь військові священики та ветерани АТО, повідомляє kapelan.org.ua.

Усі, хто перебуває на лікуванні, матимуть можливість помолитися перед іконами та мощами святих цілителів Пантелеймона, Агапіта Печерського, Луки Кримського, Косми та Даміана, а також мощами інших цілителів, які були надані Грецькою і Кіпрською Православними Церквами.

Хресна хода також включатиме мобільну фотовиставку: «Сторінки пастирського служіння військового духовенства Української Православної Церкви».