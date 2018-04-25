У Києві тюремні капелани з 18 країн обговорюють особливості служіння

У Києві 25 квітня розпочала роботу Міжнародна конференція «Віра в справедливість: від тюремного ув'язнення – до суспільства».

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, форум відбувається за ініціативи Європейської асоціації тюремних капеланів. Головним організатором виступає Душпастирська Радиа з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі України за підтримки Синодального відділу УПЦ у справах духовно-пастирської опіки пенітенціарної системи.

Участь у науково-практичній конференції беруть тюремні капелани з 18-ти країн Європи – Великобританії, Швеції, Норвегії, Франції та інші представники країн-членів Європейської асоціації тюремних капеланів

Запрошені учасники – вчені і експерти – фахівці в сфері кримінології, академіки правових наук.

Форум відбуватиметься три дні і триватиме до 27 квітня. Учасники обміняються досвідом, відвідають Києво-Печерську лавру, побувають в Міністерстві юстиції, Верховній Раді, українських колоніях.

Голова Відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної системи, член оргкомітету протоієрей Віктор Яценко розповів, що захід готувався два роки. За словами протоієрея Віктора, саме тюремний священик зіштовхується з гострими питаннями ув’язнених з цього приводу. «Іноді ув’язненні розповідають про те, що отримали покарання несправедливо. Вони запитують як їм з цим жити і що робити далі. Ця конференція – спроба відповісти на ці та інші питання з точки зору богослов’я, науковою чи юридичною мовами».

Серед запрошених гостей вчений зі світовим ім’ям Тім Діксон із Великобританії. Від України виступлять доктора наук в галузі права академік М. Костицький, О. Костенко, В. Синьов та інші.

Доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України Михайло Костицький акцентував увагу на тому, що «застосування тільки традиційних засобів покарання, які ґрунтуються на залякуванні, приниженні, насильстві, не передбачає виправлення або перевиховання будь-якої істоти (не лише людської, до речі) і в цілому погіршує моральний стан суспільства».

«Лише завдяки духовним чинникам впливу, які передбачають використання принципів гуманізму, зокрема, через впровадження служби тюремних капеланів в Україні, наше суспільство має шанс знайти свій оптимальний варіант вирішення таких складних, одвічних проблем людства, як злочин, покарання і покаяння», - зазначив він.