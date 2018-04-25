Схвалено переклад тексту літургії Іоанна Златоуста іспанською мовою

16:17, 25 квітня 2018
Православ`я
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Схвалений переклад Літургії Іоанна Златоуста на іспанську мову / ziarullumina.ro

Асамблея православних єпископів Іспанії та Португалії схвалила текст перекладу іспанською мовою літургії святителя Іоанна Златоуста для загального використання православними канонічних юрисдикцій, представлених в Іспанії.

Цей переклад був підготовлений настоятелем храму на честь рівноапостольної Марії Магдалини в Мадриді протоієреєм Андрієм Кордочкіним, повідомляє "Фома".

У засіданні Асамблеї православних єпископів Іспанії та Португалії взяли участь: єпископ Корсунський Нестор (Московський Патріархат), митрополит Іспанський та Португальський Полікарп (Константинопольський Патріархат) і єпископ Іспанський та Португальський Тимофій (Румунська Православна Церква).

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