Схвалено переклад тексту літургії Іоанна Златоуста іспанською мовою
16:17, 25 квітня 2018Православ`я
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Схвалено переклад Літургії Іоанна Златоуста іспанською мовою / ziarullumina.ro, ілюстративне фото
Асамблея православних єпископів Іспанії та Португалії схвалила текст перекладу іспанською мовою літургії святителя Іоанна Златоуста для загального використання православними канонічних юрисдикцій, представлених в Іспанії.
Цей переклад був підготовлений настоятелем храму на честь рівноапостольної Марії Магдалини в Мадриді протоієреєм Андрієм Кордочкіним, повідомляє "Фома".
У засіданні Асамблеї православних єпископів Іспанії та Португалії взяли участь: єпископ Корсунський Нестор (Московський Патріархат), митрополит Іспанський та Португальський Полікарп (Константинопольський Патріархат) і єпископ Іспанський та Португальський Тимофій (Румунська Православна Церква).
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