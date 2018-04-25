Свята блаженна Матрона Московська включена до місяцеслова Румунської Православної Церкви

Священний Синод Румунської Патріархату прийняв рішення про включення блаженної Матрони Московської в місяцеслов Румунської Православної Церкви.

З благословення Блаженнішого Патріарха Румунського Даниїла Інститутом православної місії в Бухаресті здійснено переклад і видання служби та акафісту святій румунською мовою, повідомляє patriarchia.ru.

Кілька примірників перекладу Блаженніший Даниїл надіслав Патріарху Кирилу разом з листом, у якому повідомляється про прославлення блаженної Матрони в Румунії.

Блаженніший Патріарх Румунський Даниїл у ході свого візиту до Москви 4 грудня 2017 року звершив Божественну літургію у Покровському ставропігійному жіночому монастирі, де спочивають святі мощі блаженної Матрони.