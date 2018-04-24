Монахиню УПЦ відзначили нагородою за внесок у розвиток духовності

Інокиня Татіана (Андрєєва), яка несе послух у Введенському Обиденному храмі на Теремках Києва, отримала нагороду від Голосіївської райдержадміністрації.

Нагороду «За внесок жінки в розвиток духовності» інокиня Татіана отримала в день святих Жон-мироносиць. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт mitropolia.kiev.ua.

Сестра Татіана відома жителям Голосієва тим, що багато років невпинно і плідно працює на ниві духовної просвіти, займається благодійністю, організовує допомогу сиротам в дитячий будинок «Сонечко», допомагає дітям з ДЦП, малозабезпеченим сім’ям, переселенцям, організовує допомогу постраждалим мирним жителям в зону бойових дій на сході України.

Нагороду переможниці від імені Голосіївської райдержадміністрації вручила керівник Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний Дім» Голосіївського району О. П. Сліпачук. Після нагородження вікарій Київської Митрополії архієпископ Боярський Феодосій передав інокині Татіані привітання з нагородою від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація за сприяння Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний Дім» вручає нагороди жінкам — мешканкам Голосієва в різних номінаціях: за педагогічну, наукову, громадську, державну та інші види діяльності щороку.