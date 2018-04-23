Тихвінський Богородичний монастир затопило через паводок

Тихвінський Богородичний Успенський монастир затопило через повені в Ленінградській області.

Підтопленими виявилися північні і південні братські келії – історичні споруди XVIII і XIX століття, будівлі яких входять в ансамбль монастиря. Про це повідомляє "Православие и мир" з посиланням на прес-секретаря Тихвінської єпархії ієромонаха Венедикта (Шустова).

Вода вже відійшла від північної частини монастиря, але з південної сторони ще затоплені кілька під'їздів. Імовірно, будівелям знадобиться косметичний ремонт, але оцінити збитки можна буде після закінчення паводку.

Старовинні поховання на території монастиря, які знаходяться у центральній, розташованій на пагорбі, частини комплексу, не постраждали.

Тихвінський Богородичний Успенський монастир був заснований у середині XVI століття під час правління Івана Грозного. Ансамбль монастиря є об'єктом культурної спадщини. В обителі зберігається одна з реліквій Руської Православної Церкви –чудотворна Тихвінська ікона Божої матері.