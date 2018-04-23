Грузинський Патріарх здійснив хрещення більше тисячі дітей

Масове хрещення дітей звершив Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія Другий 22 квітня, у свято Жінок-Мироносиць, у кафедральному соборі Пресвятої Трійці в Тбілісі.

Хрещениками Предстоятеля Грузинської Православної Церкви стали більше тисячі дітей, повідомляється на сайті Грузинської Православної Церкви.

Після здійснення таїнства кожна дитина отримала хрестик, свідоцтво про хрещення і великодню епістолу Патріарха.

«Нехай Господь береже моїх похресників, нехай Господь береже їх батьків і братів. Нехай Господь береже всю Грузію», – сказав Патріарх після благословення новохрещених членів Церкви.

Масові хрещення немовлят Предстоятель Грузинської Православної Церкви здійснює з 2008 року. Хрещениками Патріарха можуть стати третя і наступні діти, народжені у венчаный грузинській сім'ї. Мета ініціативи Ілії Другого – поліпшення демографічної ситуації у країні.

На сьогодні у Ілії Другого близько 35 тисяч хрещеників.