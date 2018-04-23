Завершився паломницький інфотур святинями Південної Греції

Учасники інфотуру відвідали святині Південної Греції та побували на островах / Фото: Паломницький центр УПЦ Учасники інфотуру відвідали святині Південної Греції та побували на островах /

У період з 15 по 22 квітня у Греції проходила інформаційна поїздка для співробітників паломницьких служб України, Росії та Білорусі. Захід організував православний грецький паломницький центр «Солунь», що входить до складу туристичного холдингу «Музенідіс Турс».

Як повідомили «УНІАН-релігії» організатори, учасники інфотуру відвідали святині Південної Греції та побували на островах Егіна, Евбея, Тінос, Андрос і Патмос.

У рамках поїздки 18 квітня в Афінах відбувся семінар, присвячений специфіці паломницьких поїздок Грецією. У роботі форуму взяв участь Яніс Папандопулос – представник паломницького центру «Солунь» в Афінах, який курує Південну Грецію. Під час семінару перед його учасниками було розкрито все розмаїття можливих маршрутів паломницьких поїздок. Також усім учасникам інфотуру був виданий відповідний сертифікат.

Несподіваною перешкодою під час поїздки став страйк транспортних компаній Греції, який почався 19 квітня. У зв'язку з цим, організаторам інфотуру довелося внести термінові зміни в маршрут.

Попри всі труднощі, програма поїздки була виконана в повному обсязі.

Учасники заходу також поділилися своїми враженнями:

Інна Кравцова, парафіянка храму свт. Феодосія Чернігівського (Київ)

«Я вперше беру участь у такій поїздці і дуже вражена рівнем організації. Все відбувається без затримок, у дуже доброзичливій атмосфері. Під час поїздки прийшло розуміння того, що самостійно організувати подібне паломництво неможливо.

Реалізувати такий складний маршрут під силу лише професійному колективу, яким і є паломницький центр «Солунь». Ми відвідали величезну кількість різних монастирів, взяли участь у кількох літургіях, і у нас була можливість причаститися. Поїздка мала на меті вирішення ряду організаційних і методичних завдань, але дуже цінно, що від цього вона не перестала бути паломництвом до християнських святинь. За це я дуже вдячна організаторам».

Віра Богуш, паломницька служба «Православна планета» (Запорізька та Мелітопольська єпархія)

«Відтепер для мене Греція – теж Свята Земля. Відвідавши її, я випробувала відчуття спорідненості. Тут все близьке, знайоме. З православними братами-греками ми "дихаємо в унісон". Я наче побувала у себе вдома».

Бабич Маргарита, керівник паломницької служби в ім'я свт. Миколи (Одеська та Ізмаїльська єпархія)

«Маршрут, який ми відвідали, досить складний. Він передбачає кілька переправ на поромах, тривалі переїзди на автобусі, дуже ранні підйоми, пов'язані як з відвідуванням богослужінь, так і з розкладом роботи переправ. Я вважаю, що для паломницької поїздки це не перешкода, а суттєва перевага. Зазвичай ми йдемо шляхом спрощення маршрутів, робимо їх більш легкими і комфортними. Але саме складність шляху допомагає паломнику підготуватися до зустрічі зі святинею, відчути кожну п'ядь святої землі. Це молитовний труд заради Господа, який колись був основним наповненням паломництва. Організувати подібну поїздку островами Греції – завдання непросте і наші колеги з паломницького центру «Солунь» із цим завданням впоралися чудово. Я сміливо можу довірити у їх руки своїх прочан і рекомендувати колегам працювати в команді саме з ними».

Надія Шаповал, керівник паломницької служби «Святки» (Росія, м. Кіров)

«Ідея проведення такої поїздки для керівників паломницьких служб – справжня знахідка. Коли розповідаєш людям про святині, які ти бачив своїми очима – це завжди відчувається. Це мотивує потенційних паломників відправитися у непростий шлях без особливих сумнівів. Для мене в цій поїздці справжнім відкриттям став святитель Нектарій Егинський. Потрібно визнати, що я вже була в Греції, але цього разу чудовий острів Егіна відкрився для мене по-іншому. Думаю, це заслуга організаторів інфотуру і нашого гіда – Дмитра Полухіна».

В останній день поїздки, прямо на поромі, який прямував з острова Андрос у порт Рафіна, відбулося робоче зібрання, на якому були підведені підсумки інфотуру, а також були висловлені побажання щодо подальшої роботи.

Одна з пропозицій стосувалася розширення можливостей проведення одноденних паломницьких поїздок для тих, хто прибуває в Грецію з метою відпочинку. Також учасники інфотуру звернулися до керівництва паломницького центру «Солунь» з пропозицією організувати подібну інформаційну поїздку на острів Крит і до Грузії.

«Усі зауваження і пропозиції ми взяли до розгляду – зазначила Олена Науміду – заступник директора паломницького центру «Солунь», - Думаю, результати нашого спілкування принесуть свої плоди і допоможуть відкрити Грецію для багатьох паломників».

Інфотур завершився 22 квітня. У той же день всі його учасники благополучно повернулися додому.