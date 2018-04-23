У Дивеївському монастирі відбулася конференція, присвячена спадщині Серафима Саровського

У Свято-Троїцькому Серафимо-Дивеївському жіночому монастирі Нижегородської області 20 квітня відбулося відкриття конференції «Спадщина преподобного Серафима Саровського та актуальні питання духовно-моральної освіти».

У конференції взяли участь 130 педагогів з регіонів Росії, Білорусі, України та інших країн. Педагоги представили свої програми з духовно-морального виховання дітей і молоді в школах та вищих навчальних закладах, установах додаткової освіти, соціальних установах, повідомляє "Монастирський вісник".

Почесними гостями заходу стали вчитель соціальних наук Клайпедської гімназії «Айтварас» (Литва), володар звання «Серафимівський учитель» Андрій Фомін та керівник Відділу освіти та катехизації Йошкар-Олинської єпархії протоієрей Андрій Норкін.

Учасників конференції привітали керівник педагогічного спрямування Благодійного фонду преподобного Серафима Саровського Ольга Бараєва та керівник Відділу освіти та катехизації Нижегородської єпархії протоієрей Євген Худин.

У рамках конференції працювало п'ять секцій. Традиційно кращі роботи, представлені на конкурс, опубліковані у двотомнику освітніх програм. З ним можна буде ознайомитися на сайті Благодійного фонду преподобного Серафима Саровського.