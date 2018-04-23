У Дивеївському монастирі відбулася конференція, присвячена спадщині Серафима Саровського

11:26, 23 квітня 2018
Православ`я
990 0
/ monasterium.ru

У Свято-Троїцькому Серафимо-Дивеївському жіночому монастирі Нижегородської області 20 квітня відбулося відкриття конференції «Спадщина преподобного Серафима Саровського та актуальні питання духовно-моральної освіти».

У конференції взяли участь 130 педагогів з регіонів Росії, Білорусі, України та інших країн. Педагоги представили свої програми з духовно-морального виховання дітей і молоді в школах та вищих навчальних закладах, установах додаткової освіти, соціальних установах, повідомляє "Монастирський вісник".

/ monasterium.ru

Почесними гостями заходу стали вчитель соціальних наук Клайпедської гімназії «Айтварас» (Литва), володар звання «Серафимівський учитель» Андрій Фомін та керівник Відділу освіти та катехизації Йошкар-Олинської єпархії протоієрей Андрій Норкін.

Учасників конференції привітали керівник педагогічного спрямування Благодійного фонду преподобного Серафима Саровського Ольга Бараєва та керівник Відділу освіти та катехизації Нижегородської єпархії протоієрей Євген Худин.

/ monasterium.ru

У рамках конференції працювало п'ять секцій. Традиційно кращі роботи, представлені на конкурс, опубліковані у двотомнику освітніх програм. З ним можна буде ознайомитися на сайті Благодійного фонду преподобного Серафима Саровського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter