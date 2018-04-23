В Естонії попрощалися з митрополитом Талліннським і всієї Естонії Корнилієм
10:31, 23 квітня 2018Православ`я
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Митрополит Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя / orthodox.ee
Вчора, 22 квітня, в Естонії відбулися відспівування і похорон Митрополита Талліннського і всієї Естонії Корнилія, який помер 19 квітня на 94-му році життя.
Відспівування архіпастиря відбулося у кафедральному Олександро-Невському соборі Талліна, повідомляється на офіційному сайті ЕПЦ.
Очолив Божественну літургію, чин відспівування і похорон митрополит Волоколамський Іларіон.
Новопреставлений Митрополит Корнилій був похований на Олександро-Невському кладовищі, поряд з іншими покійними архіпастирями Естонської Православної Церкви.
В Естонії попрощалися з митрополитом Талліннським і всієї Естонії Корнилієм / orthodox.ee
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