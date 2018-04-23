В Естонії попрощалися з митрополитом Талліннським і всієї Естонії Корнилієм

10:31, 23 квітня 2018
Православ`я
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/ orthodox.ee

Вчора, 22 квітня, в Естонії відбулися відспівування і похорон Митрополита Талліннського і всієї Естонії Корнилія, який помер 19 квітня на 94-му році життя.

Відспівування архіпастиря відбулося у кафедральному Олександро-Невському соборі Талліна, повідомляється на офіційному сайті ЕПЦ.

/ orthodox.ee

Очолив Божественну літургію, чин відспівування і похорон митрополит Волоколамський Іларіон.

/ orthodox.ee

Новопреставлений Митрополит Корнилій був похований на Олександро-Невському кладовищі, поряд з іншими покійними архіпастирями Естонської Православної Церкви.

/ orthodox.ee

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