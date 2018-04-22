Митниця Фінляндії передала в дар Церкві колекцію із 17 конфіскованих ікон

Фінляндська Православна церква передала отримані в дар від Митної служби Фінляндії ікони Фонду Православного церковного музею «Риза».

Йдеться про 17-ть ікон, конфіскованих Митною службою Фінляндії за порушення правил переміщення через державний кордон предметів мистецтва. Ікони були конфісковані на пунктах перетину державного кордону Нуйамаа і Ваалимаа у 1995-2004 і 2011 рр., повідомляє прес-служба ФПЦ.

Повідомляється, що Митна служба робила спроби зі встановлення особи власників.

– Це – перший раз, коли Фінляндська Православна Церква в якості офіційної організації приймає в дар від Митної служби країни ікони, – розповідає директор музею Терез Тентсі.

У колекції Православного церковного музею «Риза» є предмети, вилучені митницею, також в окремих випадках передача здійснювалася і парафіям.

– У контексті цієї передачі ми можемо говорити про перший офіційно-задокументований дар однієї державної організації – інший, – ділиться радістю Тентсі.

Передані в дар написані темперою на дереві, друковані та металеві ікони з зображенням Христа, Богородиці і святих угодників Божих. Велика частина ікон належить до XIX століття.

Через відмінності умов утримання в минулому стан переданих в дар ікон різниться. З цієї причини створення виставки найближчим часом не планується.