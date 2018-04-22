У Херсоні відбувся концерт недільних шкіл, присвячений дню жінок-мироносиць

У Херсонській єпархії УПЦ урочисто відсвяткували День святих жон-мироносиць.

Сьогодні, 22 квітня, у Покровському сквері міста Херсона відбувся святковий концерт, присвячений дню святих, повідомляється на сайті єпархії.

З вітальним словом виступив голова Відділу місіонерства, релігійної освіти і катехізації Херсонської єпархії УПЦ протоієрей Костянтин Ланцев.

Мам і бабусь, сестер і викладачів вітали і радували своєю творчістю учні дитячих недільних шкіл міста. Кожна школа приготувала свій номер привітання: співали соло і хором, читали вірші й декламували твори.

Після концерту учні недільних шкіл, волонтери і православна молодь, за сформованою багаторічною традицією, пройшли центральними вулицями міста, несучи звістку про Воскреслого Ісуса Христа і вітаючи жінок з днем жінок-мироносиць.