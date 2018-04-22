У Херсоні відбувся концерт недільних шкіл, присвячений дню жінок-мироносиць

20:10, 22 квітня 2018
Православ`я
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/ pravoslavie.ks.ua

Сьогодні, 22 квітня, у Покровському сквері міста Херсона відбувся святковий концерт, присвячений дню святих, повідомляється на сайті єпархії.

/ pravoslavie.ks.ua

З вітальним словом виступив голова Відділу місіонерства, релігійної освіти і катехізації Херсонської єпархії УПЦ протоієрей Костянтин Ланцев.

/ pravoslavie.ks.ua

Мам і бабусь, сестер і викладачів вітали і радували своєю творчістю учні дитячих недільних шкіл міста. Кожна школа приготувала свій номер привітання: співали соло і хором, читали вірші й декламували твори.

/ pravoslavie.ks.ua

Після концерту учні недільних шкіл, волонтери і православна молодь, за сформованою багаторічною традицією, пройшли центральними вулицями міста, несучи звістку про Воскреслого Ісуса Христа і вітаючи жінок з днем жінок-мироносиць.

/ pravoslavie.ks.ua/ pravoslavie.ks.ua
/ pravoslavie.ks.ua

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