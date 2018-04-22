У своєму останньому інтерв'ю Естонський митрополит назвав причини церковного розколу в Естонії

Сьогодні в Талліні попрощалися з митрополитом Талліннським і всієї Естонії Корнилієм, який помер 19 квітня на 94 році життя.

За три місяці до своєї смерті найстаріший ієрарх Руської Православної Церкви дав останнє інтерв'ю, у якому докладно розповів про життя і служіння в Естонії, а також про причини церковного розколу в країні.

Коментуючи питання про Пюхтицький Собор 29 квітня 1993 року, коли було оголошено Томос Патріарха Алексія II про відновлення автономії Естонської Православної Церкви, митрополит Корнилій сказав, що тоді думка Церкви з питання про правонаступництво було виражено у підсумковому документі Собору, в якому було сказано, що Естонська Православна Церква є спадкоємицею православної спадщини в Естонії.

«Однак уряд Естонської Республіки вирішив надати підтримку не соборно висловленої думки віруючих, а невеличкій групі активістів, що спиралися на так званий Стокгольмський Синод. Департамент у справах релігій при МВС Естонської Республіки зареєстрував Статут Естонської Апостольської Православної Церкви, спровокувавши тим самим церковний розкол. У результаті цього розколу на території Естонської Республіки сьогодні діють дві церковні структури», - розповів митрополит.

Також митрополит Корнилій висловив своє тверде переконання в тому, що Церква не може бути сумісна з політикою.

«Стокгольмський Синод був організований митрополитом Олександром (Паулусом) в еміграції у 1948 році. Але Естонська Церква не була знищена у 1945 році, як це намагається стверджувати нинішній глава Естонської Апостольської Православної Церкви митрополит Стефанос, і зовсім не більшість естонців пішли у Константинопольський Патріархат. Знаєте, в основі спілкування лежить діалог, але діалог із Стефаносом вкрай утруднений, так як його дії не церковні, а політичні. Церква Христова несумісна з політикою», - зазначив єрарх.

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