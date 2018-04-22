Понад сто католицьких священиків з Італії відвідали Києво-Печерську лавру

Група священиків з Міланської архієпархії Римсько-Католицької Церкви на чолі з архієпископом-митрополитом Маріо Енріко Дельпіні 19 квітня відвідала Києво-Печерську лавру у рамках свого паломництва до Києва, що проходить під гаслом «Пошуки духовності в гостинності».

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт ВЗЦЗ УПЦ, понад сто католицьких священиків відвідали храми і печери монастиря та вшанували його святині, серед яких – глава святителя Климента I, папи Римського (апостол від 70-ти, I ст. від Р.Х.), яка зберігається у Дальніх Печерах Лаври.

Після екскурсії з гостями зустрівся керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварский Антоній.

У зустрічі також взяли участь Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті, заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич, перший проректор Київської духовної академії і семінарії протоієрей Сергій Ющик та професор КДАіС В. В. Бурега.

Тематика зустрічі містила предмети інтересу гостей, які, серед іншого, особливо цікавилися історією Української Православної Церкви, її сьогоденням, а також системою та розвитком богословської освіти у Київській духовній академії зокрема та в Українській Православній Церкві у цілому.