Одеський митрополит освятив новий храм УПЦ у Татарбунарському районі області

Учора, 21 квітня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення храму на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії в с. Кочковате Татарбунарського району Одеської області.

Під час освячення престолу митрополит Агафангела звершив Хресний хід із часткою мощей мучеників Віктора, Максима і Вікентія Римських навколо збудованого храму, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Після святкового богослужіння митрополит Агафангел привітав жителів села з цією знаменною подією для їх місцевості та побажав допомоги Божої у важкі часи.

Також владика вручив благодійникам і будівельникам храму високі церковні нагороди.