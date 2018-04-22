Одеський митрополит освятив новий храм УПЦ у Татарбунарському районі області
00:35, 22 квітня 2018Православ`я
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Храм на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії / eparhiya.od.ua
Учора, 21 квітня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив освячення храму на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії в с. Кочковате Татарбунарського району Одеської області.
Під час освячення престолу митрополит Агафангела звершив Хресний хід із часткою мощей мучеників Віктора, Максима і Вікентія Римських навколо збудованого храму, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Після святкового богослужіння митрополит Агафангел привітав жителів села з цією знаменною подією для їх місцевості та побажав допомоги Божої у важкі часи.
Також владика вручив благодійникам і будівельникам храму високі церковні нагороди.
Одеський митрополит освятив новий храм УПЦ у Татарбунарському районі / eparhiya.od.ua
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