Напередодні дня жон-мироносиць Митрополит Онуфрій очолив літургію у Києво-Печерській лаврі

Напередодні Неділі 3-ї після Пасхи, дня пам’яті святих жон-мироносиць, 21 квітня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, день жон-мироносиць або Неділя святых жон-мироносиць – перехідне свято у православному календарі, яке припадає на неділю через два тижні від Пасхи.

У цей день Церква згадує святих Марію Магдалину, Марію Клеопову, Саломію, Іоанну, Марфу, Марію, Сусанну та інших жон-мироносиць, а також Іосифа Аримафейського і таємного учня Спасителя – Никодима.