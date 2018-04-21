Пам'ятники святому Іоанну Кронштадтському встановлять у трьох країнах

Однакові пам'ятники святому праведному Іоанну Кронштадтському з'являться у трьох країнах – Росії, Німеччини та США.

Ідентичні скульптури поставлять у Воронежі (Росія), Гамбурзі (Німеччина) і Джорданвіллі (США), повідомляє Pravmir.ru.

Ініціатор проекту – російський бізнесмен і благодійник Петро В'юнів, член опікунської ради меморіального музею-квартири святого праведного отця Іоанна Кронштадтського. Монумент виготовить скульптор Салават Щербаков.

У Росії чотириметровий бронзовий пам'ятник встановлять у парковій зоні храму Ксенії Петербурзької м. Воронежа вже у вересні 2018 року. У Німеччині статую поставлять на території храму Іоанна Кронштадтського у Гамбурзі, а в США – на території Свято-Троїцького монастиря у Джорданвілі.

«За задумом авторів проекту, ідентичні скульптури повинні об'єднати православні громади трьох країн, продемонструвавши їх солідарність, незважаючи на складний політичний фон», – сказано в повідомленні.

Святий праведний Іоанн Кронштадтський (Сергієв; XIX ст.) – проповідник, молитовник, чудотворець, провидець. Відомий пастир, благодійник: створив «Будинок працьовитості» для жебраків, школу для бідних, жіночу богадільню, притулок. Увів практику загальної сповіді, закликав паству до більш частого причастя. Заснував два жіночих монастиря. Спочив на 80-му році життя.