Братія Києво-Печерської лаври привітала дітей реабілітаційного центру з великодніми святами

Братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у дні великодніх свят відвідала підопічних Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 м. Києва.

Ченці привезли дітям великодні паски та солодощі, повідомляється на сайті обителі.

Ієромонах Мойсей розповів дітям про значення для всіх людей Воскресіння Христового після його страждань і смерті на Хресті. Діти також священику задавали питання на духовні теми.

Отець Мойсей зазначив, що "дітям було дуже цікаве і важливе живе спілкування у теплій душевній обстановці".

Побажавши всім жити з пасхальною радістю постійно, батюшка запросив дітей відвідати Києво-Печерську лавру.