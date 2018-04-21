Братія Києво-Печерської лаври привітала дітей реабілітаційного центру з великодніми святами
21:13, 21 квітня 2018Православ`я
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Ченці привезли дітям великодні паски та солодощі / lavra.ua
Братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у дні великодніх свят відвідала підопічних Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 м. Києва.
Ченці привезли дітям великодні паски та солодощі, повідомляється на сайті обителі.
Ієромонах Мойсей розповів дітям про значення для всіх людей Воскресіння Христового після його страждань і смерті на Хресті. Діти також священику задавали питання на духовні теми.
Отець Мойсей зазначив, що "дітям було дуже цікаве і важливе живе спілкування у теплій душевній обстановці".
Побажавши всім жити з пасхальною радістю постійно, батюшка запросив дітей відвідати Києво-Печерську лавру.
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