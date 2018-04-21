Панахида та поминальний обід за померлими на вулицях бездомними пройшли у Кафедральному соборі УПЦ

Сьогодні, 21 квітня, у Кафедральному соборі УПЦ пройшла панахида за бездомними людьми, які померли на вулиці.

Після молитовного поминання на території церковного подвір'я було проведено поминальний обід для нужденних, організований спільно із волонтерською організацією "Друзі громади святого Егідія", повідомляється на сайті Кафедрального собору.

Панахиду у Всехсвятському храмі на місці будівництва Воскресенського кафедрального собору очолив вікарій Київської Митрополії єпископ Варсонофій.

«Дуже важливо побачити образ Божий в людині, яка знаходиться поруч із нами. Навіть у тій, про яку суспільство забуває», – сказав владика Варсонофій на проповіді під час панахиди за всіма померлими на вулиці від холоду, голоду і хвороб.

На поминальний обід були запрошені люди із низьким рівнем достатку, незаможні люди і бездомні. Разом зі священнослужителями та волонтерами віруючі помолилися за померлими.

"Завдяки волонтерським організаціям, у яких знаходиться чимало християн, вдається запам'ятати імена тих, хто пішов із життя в самоті і нещастях. У спільній молитві за душі соціально невлаштованих людей православні християни віддають данину пам'яті та поваги до співвітчизників, просять Бога про милість до тих, які пішли в світ інший", - повідомляється на сайті Кафедрального собору.

Одним із організаторів цього заходу є керівник київського товариства св. Егідія – Юрій Ліфансе. Братство святого Егідія допомагає бездомним із харчуванням та ліками, а в зимові місяці організовує пункти обігріву.

Поминальний захід у пам'ять про бездомних проходить щорічно і має назву "У пам'ять про Мілу і всіх, хто помер на вулиці". Міла була знайомою спільноти св. Егідія і загинула взимку 2006 року біля стін одного з торгових центрів столиці. З того часу проводяться панахиди за бездомними, адже за словами Ю. Ліфансе, у наших містах досі щороку помирає багато людей без певного місця проживання.