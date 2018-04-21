Панахида та поминальний обід за померлими на вулицях бездомними пройшли у Кафедральному соборі УПЦ

18:33, 21 квітня 2018
Православ`я
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/ sobor.in.ua

Після молитовного поминання на території церковного подвір'я було проведено поминальний обід для нужденних, організований спільно із волонтерською організацією "Друзі громади святого Егідія", повідомляється на сайті Кафедрального собору.

/ sobor.in.ua

Панахиду у Всехсвятському храмі на місці будівництва Воскресенського кафедрального собору очолив вікарій Київської Митрополії єпископ Варсонофій.

«Дуже важливо побачити образ Божий в людині, яка знаходиться поруч із нами. Навіть у тій, про яку суспільство забуває», – сказав владика Варсонофій на проповіді під час панахиди за всіма померлими на вулиці від холоду, голоду і хвороб.

/ sobor.in.ua

На поминальний обід були запрошені люди із низьким рівнем достатку, незаможні люди і бездомні. Разом зі священнослужителями та волонтерами віруючі помолилися за померлими.

"Завдяки волонтерським організаціям, у яких знаходиться чимало християн, вдається запам'ятати імена тих, хто пішов із життя в самоті і нещастях. У спільній молитві за душі соціально невлаштованих людей православні християни віддають данину пам'яті та поваги до співвітчизників, просять Бога про милість до тих, які пішли в світ інший", - повідомляється на сайті Кафедрального собору.

/ sobor.in.ua

Одним із організаторів цього заходу є керівник київського товариства св. Егідія – Юрій Ліфансе. Братство святого Егідія допомагає бездомним із харчуванням та ліками, а в зимові місяці організовує пункти обігріву.

Поминальний захід у пам'ять про бездомних проходить щорічно і має назву "У пам'ять про Мілу і всіх, хто помер на вулиці". Міла була знайомою спільноти св. Егідія і загинула взимку 2006 року біля стін одного з торгових центрів столиці. З того часу проводяться панахиди за бездомними, адже за словами Ю. Ліфансе, у наших містах досі щороку помирає багато людей без певного місця проживання.

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