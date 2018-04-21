Віряни УПЦ із Запоріжжя направили звернення до Патріарха Варфоломія

На сайті Запорізької єпархії УПЦ 20 квітня було опубліковано «Звернення вірних чад Запорізької єпархії УПЦ до Вселенського Патріарха Варфоломія з приводу втручання можновладців у внутрішнє життя Церкви».

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, православні запорожці висловили своє занепокоєння тим фактом, що питання канонічного устрою Православної Церкви в Україні намагаються вирішити частина депутатів Верховної Ради, більшість з яких навіть не сповідує Православ’я.

Патріарха Варфоломія просять зберегти церковний мир в Україні та не допустити погіршення міжконфесійної ситуації через неканонічне втручання у життя Української Православної Церкви.

«Сподіваємось, що єдність Церкви була і залишається фундаментальною екклезіологічною цінністю, що сповідується світовим Православ’ям, та Вами зокрема», — йдеться у документі.

Із закликом підтримати це звернення до пастви звернувся митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

Нагадаємо, що 19 квітня Верховна Рада підтримала ініціативу Президента України щодо звернення до Святішого Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.