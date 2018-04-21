У Луцьку зустріли ікону святих Жінок Мироносиць

Сьогодні, 21 квітня, у Кафедральному Свято-Покровському храмі Луцька духовенство та віряни Луцька зустріли ікону святих Жінок Мироносиць, написану на Святій Горі Афон.

Перед святинею керуючий єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відслужив молебень, після чого привітав усіх присутніх з важливою подією та подякував за увагу до ікони, повідомляється на сайті єпархії.

Завтра, о 15:00 ікона святих Жінок Мироносиць буде перенесена хресним ходом від Свято-Покровського храму до тимчасового приміщення Кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської.

Після перебування у Луцьку, ікону провезуть по благочиннях Волинської єпархії.