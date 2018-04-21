Місцями останніх днів сім'ї Миколи ІІ пройде Хресний хід

00:36, 21 квітня 2018
Православ`я
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/ tvc.ru

Він розпочнеться від поклінного хреста, віряни пройдуть із зупинками біля храму на честь Богородичної ікони «Порт-Артурська» і храму на честь ікони Божої Матері «Державна». Завершиться хресний хід біля Храму-на-Крові, де Царствені страстотерпців провели останні дні свого земного життя і прийняли мученицьку кончину, повідомляє "Православие и мир".

У 2018 році виповнюється рівно 100 років з моменту розстрілу сім'ї Миколи II. У Єкатеринбурзі у пам'ять про це заплановані численні міські та церковні заходи у рамках "Царських днів". У місті з'явиться «Синя лінія – маршрут місцями, що пов'язані з імператорською сім'єю Романових.

У квітні – травні 1918 року члени родини останнього Російського імператора і сам государ були привезені до міста Єкатеринбурга із тобольського заслання. 30 квітня в місто привезли на поїзді під арештом государа імператора Миколу II з імператрицею Олександрою Феодоровной і Великою княжною Марією. 23 травня 1918 року прибули на поїзді під арештом Цесаревич Олексій із сестрами Великими княжнами Ольгою, Тетяною та Анастасією.

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