Тимчасово очолювати Естонську Православну Церкву буде єпископ Нарвський Лазар

У зв'язку з кончиною у четвер 19 квітня митрополита Талліннського і всієї Естонії Корнилія, тимчасово керувати Естонською Православною Церквою буде єпископ Нарвський і Причудський Лазар.

Владика Лазар буде очолювати Естонську Церкву до скликання Собору, який має обрати нового митрополита Талліннського і всієї Естонії, повідомляє сайт Естонської Церкви.

Нагадаємо, що Предстоятель Естонської Православної Церкви Московського Патріархату митрополит Таллінський і всієї Естонії Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя.

Відспівування владики Корнилія буде звершено у неділю 22 квітня у кафедральному Олександро-Невському соборі Талліна. Поховають його на міському Олександро-Невському цвинтарі.